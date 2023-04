Nato-Generalsekretär Stoltenberg besucht Ukraine

Meldungsarchiv - 20.04.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Nato-Generalsekretär Stoltenberg ist zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine in die Hauptstadt Kiew gereist. Zum Auftakt seines offiziell nicht angekündigten Besuchs legte er zu Ehren ukrainischer Soldaten, die im Kampf gegen russische Streitkräfte im Osten des Landes getötet wurden, einen Kranz nieder. Außerdem ließ er sich im Zentrum von Kiew erbeutete russische Panzerfahrzeuge zeigen. Stoltenbergs Besuch dürfte bei der Führung in Moskau für besondere Verstimmung sorgen. Der Kreml bekräftigte heute, eines der Ziele der russischen Spezialoperation sei es zu verhindern, dass die Ukraine jemals Mitglied der Nato werde. Laut Präsidialamtssprecher Peskow würde Russland darin eine ernsthafte, erhebliche Gefahr für die eigene Sicherheit sehen.

