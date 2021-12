Nato-Generalsekretär ruft Russland zum Rückzug auf

Nachrichtenarchiv - 23.12.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat an den russischen Präsidenten Putin appelliert, die Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine abzuziehen. Moskau habe die Möglichkeit, ein friedliches und erholsames Weihnachtsfest für alle zu gewährleisten, sagte Stoltenberg. Nach seinen Worten hat Russland Zehntausende Soldaten an der Grenze zusammengezogen. Bisher gebe es keine Anzeichen dafür, dass dieser Aufmarsch stoppe oder sich verlangsame. Nach Angaben der russischen Nachrichenagentur Interfax plant das russische Verteidigungsministerium noch in dieser Woche ein Militärmanöver mit hunderten Fallschirmjägern. Es soll an der von Russland annektierten Halbinsel Krim und der benachbarten Provinz Krasnodar stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2021 12:00 Uhr