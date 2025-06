Nato-Generalsekretär meldet Vollzug beim Zwei-Prozent-Ziel

Kananaskis: Die gesamte Nato erfüllt nun das Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben. Das hat Generalsekretär Rutte am Rande des G7-Gipfels in Kanada gesagt. Nach seinen Worten haben zuletzt auch Kanada und Portugal angekündigt, in diesem Jahr zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Beim Nato-Gipfel kommende Woche soll das Ziel aber erhöht werden auf künftig mindestens 3,5 Prozent. US-Präsident Trump hatte Druck in diese Richtung gemacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 10:00 Uhr