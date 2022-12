Nato-Generalsekretär fordert weitere Waffenlieferungen an die Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne bei 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: In manchen Niederungen trüb, sonst längere sonnige Abschnitte. Am Nachmittag von Westen zunehmend bewölkt, später Regen und windig. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht zunächst vielerorts Regenfälle, Tiefstwerte um 7 Grad. Am morgigen Silvester oft bewölkt, im Mittelgebirgsraum vereinzelt Regen möglich; südlich der Donau Sonne und Wolken. An Neujahr vielerorts freundlich. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt. Höchstwerte am Wochenende 9 bis 20, am Montag 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2022 10:00 Uhr