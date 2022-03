Nato fürchtet Verschlechterung der Lage in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 04.03.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg erwartet, dass sich die Lage in der Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Angriffe noch deutlich verschlechtern wird. Nach einem Treffen der Nato-Außenminister sagte er, die kommenden Tage würden wahrscheinlich noch mehr Tod, Leid und Zerstörung bringen. Schon jetzt seien viele Zivilisten getötet oder verletzt worden. Stoltenberg nannte die Invasion Russlands die schlimmste militärische Aggression in Europa seit Jahrzehnten. Dennoch werde die Nato nicht in den Krieg eingreifen, weder zu Land noch in der Luft, sagte der Generalsekretär. Bundeskanzler Scholz hat nach Angaben seines Sprechers eine Stunde lang mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Er forderte ihn zu einer Waffenruhe auf. Putin habe nur auf neue Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Delegationen am Wochenende verwiesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 17:00 Uhr