Nato feiert Gründung vor 75 Jahren

Brüssel: Die Nato feiert heute ihre Gründung vor 75 Jahren. Generalsekretär Stoltenberg wird aus diesem Anlass am Morgen eine Rede zur Geschichte und Zukunft der transatlantischen Allianz halten. Zudem ist eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die in Kriegen und Konflikten getöteten Nato-Soldaten geplant. Nach der Feier kommen die Außenminister des Bündnisses zusammen, um unter anderem über die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland zu sprechen. Dazu ist eine Arbeitssitzung mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba geplant. Präsident Selenskyj plädierte in seiner abendliche Videobotschaft erneut für eine Einladung der Nato an die Ukraine, Mitglied zu werden. Man dürfe keine Zeit verlieren, so Selenskyj.

