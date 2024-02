Nato fährt die Waffenproduktion zugunsten der Ukraine hoch

Brüssel: Die NATO will im laufenden Jahr die militärische Hilfe für die Ukraine steigern. Das machten Generalsekretär Stoltenberg und Bundesverteidigungsminister Pistorius vor Beginn des NATO-Ministertreffens in Brüssel deutlich. Stoltenberg sagte, allein in den letzten Wochen seien Aufträge von rund 10 Milliarden Euro vergeben worden. Die Produktion werde deutlich hochgefahren. Laut Pistorius wird Deutschland etwa drei- bis viermal soviel Artilleriemunition liefern wie im Vorjahr. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow erklärte, er hoffe auf Flugabwehrraketen, Drohnen, Munition und Kampfjets. Stoltenberg zeigte sich besorgt, dass aus den USA derzeit die Militärhilfen für die Ukraine ausbleiben. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich das bald wieder ändert, nachdem der US-Senat neue Hilfen gebilligt hat.

