Nato-Einsatz in Afghanistan wird vorerst nicht beendet

Pflegekräfte sind am häufigsten wegen Corona krankgeschrieben

Berlin: Beschäftigte in der Altenpflege sind laut einer Auswertung der Barmer-Krankenkasse am häufigsten wegen Infektionen mit dem Coronavirus krankgeschrieben worden. Im vierten Quartal 2020 betraf dies fast 8 von je 1.000 Erwerbstätigen dieser Branche. Verglichen wurden 20 besonders von Corona-Fällen betroffene Berufsgruppen. Es folgten demnach unter anderem Krankenpflegekräfte mit etwa 7 Corona-Krankgeschriebenen pro 1000 Erwerbstätige. Bei Personal in Arztpraxen lag dieser Wert bei gut 5. Am niedrigsten war der Anteil in Werbung und Marketing. Corona-Fälle seien in Branchen geringer, in denen sich Abstands- und Hygieneregeln tendenziell leichter einhalten ließen oder verstärkt Homeoffice möglich sei, hieß es von der Krankenkasse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2021 12:00 Uhr