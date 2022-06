Nato ebnet Weg für Beitritt Schwedens und Finnlands

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Bei ihrem Gipfel hat die Nato den Weg für einen Beitritt von Schweden und Finnland frei gemacht. Dies sei wochenlange harte Arbeit gewesen, sagte Generalsekretär Stoltenberg. Er verwies auf den starken Willen, Schweden und Finnland so schnell wie möglich in das Verteidigungsbündnis aufzunehmen. Erst gestern hatte die Türkei ihre Blockadehaltung gegen einen Beitritt der beiden Länder aufgegeben. Die Beitrittsprotokolle sollen nach derzeitigem Stand am Dienstag unterzeichnet werden. Dann müssen die Parlamente der Nato-Mitgliedsstaaten die Protokolle ratifizieren. Russland bewertete die geplanten Nato-Beitritte erwartungsgemäß negativ. Eine Erweiterung der Nato sei destabilisierend und trage nicht zur Sicherheit der Bündnis-Mitglieder bei, sagte Vize-Außenminister Rjabkow.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 20:00 Uhr