NATO droht Russland bei Chemiewaffen-Einsatz mit schwerwiegenden Konsequenzen

Nachrichtenarchiv - 24.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die NATO warnt Russland eindringlich davor, im Ukraine-Krieg Chemiewaffen einzusetzen. Dies werde schwerwiegende Konsequenzen haben, heißt es in der Erklärung nach dem Gipfel der NATO-Staats- und Regierungschefs. Außerdem warnt das westliche Verteidigungsbündnis China davor, seinen Verbündeten Russland im Ukraine-Krieg zu unterstützen, wie Generalsekretär Stoltenberg vor der Presse sagte. Nach seinen Worten wird die NATO im östlichen Bündnisgebiet seine Präsenz weiter verstärken - mit Kampftruppen, Jets, U-Booten und Schiffen. Und Stoltenberg kündigte außerdem weitere finanzielle, militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine an. Gleichzeitig wurde bekannt, dass seine Amtszeit als NATO-Generalsekretär um ein Jahr verlängert wird. Derweil verständigten sich die G7-Staaten, also die führenden Wirtschaftsmächte der Erde, darauf, dass die russische Zentralbank möglichst gar nicht mehr mit Goldreserven handeln kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 15:00 Uhr