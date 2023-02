NATO berät über weitere Militärhilfe für die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 14.02.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten beraten heute über weitere militärische Unterstützungen für die Ukraine. Noch vor dem Treffen gibt es am Vormittag Gespräche der Ukraine-Kontaktgruppe. Bundesverteidigungsminister Pistorius betonte vorab, wie wichtig es sei, Munition für die Luftverteidigung der Ukraine nachzuliefern. Das sei die große Herausforderung der nächsten Monate, um den ukrainischen Luftraum nicht an die russische Luftwaffe zu verlieren. Dabei kündigte Pistorius an, dass die Munition für Gepard-Panzer künftig wieder in Deutschland hergestellt werde und zwar vom Rüstungskonzern Rheinmetall. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor schon auf das gravierende Munitionsproblem aufmerksam gemacht. Demnach verschießt die ukrainische Armee sehr viel mehr Munition als die westlichen Rüstungsfirmen herstellen können. Dadurch gingen auch die Vorräte der NATO-Staaten deutlich zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2023 10:00 Uhr