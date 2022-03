Nato berät über Umgang mit Russlands Invasion in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 16.03.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: In die Verhandlungen mit der Ukraine ist nach russischen Angaben Bewegung gekommen. Russlands Außenminister Lawrow sagte, im Gespräch sei eine politische Neutralität der Ukraine. Nach den Worten von Kreml-Sprecher Peskow ist ein Status nach dem Beispiel Österreichs oder Schwedens mit eigener Armee ein möglicher Kompromiss. In Brüssel besprechen derweil die Verteidigungsminister der NATO welche Konsequenzen das Bündnis aus der russischen Invasion zieht. Konkret geht es um Alarmbereitschaften und die Truppenpräsenz an den Außengrenzen. Ein Vorstoß von Polen zu einem sogenannten Friedenseinsatz in der Ukraine wird mit Skepsis aufgenommen. Mehrere Verteidigungsminister wiesen daraufhin, dass ein solcher Einsatz einstimmig beschlossen werden müsse und nur bei einem Waffenstillstand möglich sei. Die russische Armee hat ihre Angriffe auf ukrainische Städte unvermindert fortgesetzt. Kiew wurde aus mehrern Richtungen attackiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 13:00 Uhr