Nato berät mit Ukraine über weitere Unterstützung

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi ruft zu Warnstreiks in Bayern auf

München: Im Tarif-Streit im Öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für heute in Bayern wieder zu Warnstreiks aufgerufen. In Kitas, Kliniken und Behörden, aber auch bei der Müllabfuhr kann es zu Arbeitsniederlegungen kommen. In Augsburg und Mering zum Beispiel bleiben in den Rathäusern heute viele Büros verwaist. In Würzburg sollen heute keine Trambahnen fahren. In Ansbach sollen die Beschäftigten der Stadt, des Bezirksklinikums und der Stadtwerke die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft erwägt zudem Aktionen an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Hamburg. Wie die Bild-Zeitung berichtet, könnte es diese Woche zu Warnstreiks des Bodenpersonals kommen. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände entgegnete, die Tariflöhne seien in den letzten zehn Jahren stärker gestiegen als die Inflation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2023 07:00 Uhr