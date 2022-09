Nato befürchtet Eskalation des Ukraine-Krieges

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die angekündigte Mobilmachung hat international große Sorge ausgelöst: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hält sie für eine Eskalation des Krieges. Gleichwohl sei der Schritt des russischen Präsidenten nicht überraschend gekommen, so Stoltenberg, die Nato jedenfalls bleibe ruhig. Nach Auffassung des französischen Präsidenten Macron führt Putin sein Land damit weiter in die Isolation. Dieser Schritt sei ein Fehler, sagte Macron am Rande der UN-Vollversammlung. Es müsse maximalen Druck auf Putin geben, um den Krieg zu beenden. Bundeskanzler Scholz wiederum sieht die russische Teilmobilmachung als Zeichen der Schwäche. Wörtlich sagte er: "Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung." Auch die Scheinreferenden in den besetzten Gebieten in der Ukraine würden niemals akzeptiert, so Scholz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2022 19:45 Uhr