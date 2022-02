Nato befindet sich in Alarmbereitschaft

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat die Angriffe Russlands auf die Ukraine aufs schärfste verurteilt. Sie seien vorsätzlich, kaltblütig und von langer Hand geplant gewesen. Stoltenberg forderte Russland auf, die Invasion zu stoppen und zur Diplomatie zurückzufinden. Er stellte klar, dass die Nato alles erforderliche tun werde, um ihr Gebiet und ihre Alliierten zu schützen. Ein Angriff auf einen Bündnispartner werde als Angriff auf alle angesehen, so der Nato-Generalsekretär. Der Nordatlantische Rat habe Sanktionen verabschiedet, um vorbereitet zu sein. Mehr als 100 Kampfjets seien in Alarmbereitschaft, um den Luftraum des Nato-Gebiets zu überwachen, so Stoltenberg. Ebenso stünden viele Schiffe bereit. Außerdem betonte Stoltenberg: Frieden könne nicht mehr als selbstverständlich gelten. Morgen soll auf einem virtuellen Gipfel dann über das weitere Vorgehen beraten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 13:00 Uhr