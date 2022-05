NATO-Außenminister sprechen über Aufnahme von Finnland

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Außenminister der NATO-Staaten haben ihre informellen Beratungen zur künftigen Strategie und zur Aufnahme weiterer Mitglieder begonnen. Zu Gast sind in Berlin auch die Vertreter von Finnland und Schweden. Beide Länder streben eine Mitgliedschaft an. Die finnische Regierung wird ihr Gesuch voraussichtlich morgen offiziell beschließen. Allerdings gibt es Einwände von Seiten der Türkei. Der finnische Außenminister Haavesto kündigte an, darüber mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu zu reden. Die Regierung in Ankara will vor allem klären, wie Finnland und Schweden zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK stehen. Haavesto zeigte sich zuversichtlich, die Bedenken ausräumen zu können. Die Türkei könnte die Aufnahme mit einem Veto verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 21:00 Uhr