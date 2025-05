NATO-Außenminister beraten über Ukraine

Vor dem Hintergrund möglicher Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine hat in Antalya das informelle Treffen der Nato-Außenminister begonnen. Generalsekretär Rutte begrüßte auch den ukrainischen Außenminister Sybiha in Antalya. Mit Spannung blicken alle auf ein mögliches Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Russlands Machthaber Putin morgenin Istanbul. Letzterer lässt sein Kommen aber bisher offen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2025 21:00 Uhr