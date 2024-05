Nato-Außenminister befassen sich mit Ukraine-Hilfe

Prag: Die Außenminister der Nato-Staaten beraten heute über die weitere Unterstützung der Ukraine. Die Mitgliedstaaten haben bereits ein weiteres Hilfspaket beschlossen, unklar ist bislang mit wie vielen Waffen und Abwehrsystemen die Ukraine rechnen kann. Bei dem Treffen in der tschechischen Hauptstadt geht es auch um die Frage, ob Kiew mit westlichen Waffen auf russischem Territorium zurückschlagen darf. Laut Nato-Generalsekretär Stoltenberg ist das eine Entscheidung, die jedes Nato-Mitglied für sich selbst treffen muss. Allerdings sei es an der Zeit, darüber nachzudenken. Auch US-Außenminister Blinken äußerte sich ähnlich - die Unterstützung der Ukraine sei immer wieder an veränderte Bedingungen angepasst worden. Frankreich, Polen und die baltischen Staaten zeigten sich dafür offen, Bundeskanzler Scholz äußerte sich zurückhaltend. Er wolle verhindern, dass es zu einem Krieg zwischen der Nato und Russland komme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 14:00 Uhr