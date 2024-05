Nato-Außenminister befassen sich mit Ukraine-Hilfe

Prag: In der tschechischen Hauptstadt beraten heute die Außenminister der Nato-Staaten über weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine. Bei dem informellen Treffen in Prag wird vor allem der nächste Gipfel des Militärbündnisses in Washington im Juli vorbereitet. Die Mitgliedsstaaten haben der Ukraine bereits ein weiteres Hilfspaket in Aussicht gestellt. Unklar ist bislang, mit wievielen Luftabwehrsystemen und anderer Waffentechnik das Land rechnen kann. Überschattet werden die Beratungen der Außenminister von einem Streit über den Einsatz westlicher Waffen der Ukraine. Nato-Generalsekretär Stoltenberg plädiert dafür, dass Kiew die Waffen auch für Angriffe auf russische Ziele nutzen kann - vorausgesetzt es handle sich um militärische Ziele.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 13:00 Uhr