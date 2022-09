Nations League : Deutschland unterliegt Ungarn mit 0:1

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Nations League die Chance auf den Gruppensieg verpasst. Die DFB-Auswahl unterlag in Leipzig den Männern aus Ungarn mit 0:1. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte der frühere Bundesligaprofi Adam Szalai in der 17. Spielminute. Es war die erste Niederlage für die Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick.

