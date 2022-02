Nationalmannschaft trifft in München auf England

Frankfurt am Main: Der DFB hat den Spielplan der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Nations League bekannt gegeben. Demnach trifft die Auswahl von Bundestrainer Flick am 7. Juni in der Münchner Alllianz Arena auf England, eine Woche später misst sie sich in Mönchengladbach mit Europameister Italien. Am 23. September spielt Deutschland in Leipzig gegen Ungarn. Die neue Nations-League-Saison startet am 4. Juni mit einem Auswärtsspiel in Italien. Die Partien dienen vor allem als Leistungstest für die WM Ende des Jahres in Katar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2022 15:00 Uhr