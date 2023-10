Nationalkonservative SVP liegt bei Schweizer Parlamentswahl vorn

Bern: Bei den Parlamentswahlen in der Schweiz zeichnet sich ein leichter Rechtsruck ab. Die national-konservative SVP konnte ersten Hochrechnungen zufolge ihre Vormachtstellung ausbauen und kommt auf fast 29 Prozent der Stimmen. Das wären knapp vier Prozentpunkte mehr als bei den letzten Wahlen zum Nationalrat. Die Partei will die Zuwanderung begrenzen, das Thema hatte den Wahlkampf beherrscht. Die Sozialdemokraten legten demzufolge leicht zu auf 17 Prozent. Deutlich schlechter schnitten diesmal die Grünen ab. Nach 13,2 Prozent im Jahr 2019 sackte ihr Anteil auf jetzt 9,1 Prozent ab. Nur 46 Prozent der Stimmberechtigten gingen zur Wahl. Als bedeutender gelten in der Schweiz die vierteljährlichen Volksabstimmungen zu Sachthemen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 18:00 Uhr