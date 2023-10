Nationalkonservative in Polen dürften stärkste Kraft werden

Warschau: Nach Schließung der Wahllokale in Polen ist die Prognose bekannt gegeben worden. Demnach dürfte die nationalkonservative PiS-Partei Recht und Gerechtigkeit stärkste Kraft werden. Die Nachwahlbefragungen ergaben, dass sie auf knapp 37 Prozent kommt. Allerdings ist das zu wenig, um weiter zu regieren. Selbst im Falle eines Bündnisses mit den Rechtsextremen würde es demnach nicht für eine Parlamentsmehrheit reichen. Die EU-freundlichere liberalkonservative Bürgerkoalition des früheren Regierungschefs Tusk, der Dritte Weg und die Neue Linke kommen zusammen auf über 50 Prozent. Damit könnte sich in Polen ein Regierungswechsel anbahnen. Hochrechnungen sind in Polen nicht üblich. Das Endergebnis soll erst am Dienstag bekannt gegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 22:00 Uhr