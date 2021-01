Nationalgarde stoppt Sturm von Trump-Anhängern auf Kapitol

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump haben das Parlamentsgebäude in der US-Hauptstadt gestürmt. Zuvor hatte Trump in der Nähe des Weißen Hauses vor tausenden Unterstützern dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen und - so wörtlich - Stärke zu zeigen. Über Stunden hielten hunderte Randalierer das Kapitol besetzt, die Abgeordneten mussten fliehen. Damit unterbrachen die Trump-Anhänger die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Biden. Letztlich beendete die Nationalgarde den Aufstand und half der überforderten Parlamentspolizei bei der Räumung des Gebäudes. Trotz der schweren Krawalle im Parlament setzen einige republikanische Abgeordnnete nach dem Neustart der Sitzung ihren Widerstand fort. Auch gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl in Pennsylvania legten sie Widerspruch ein. Der Einspruch zwang die beiden Kongresskammern dazu, sich zu getrennten Sitzungen zurückzuziehen, um die Einwände bis zu zwei Stunden lang zu debattieren und am Ende darüber abzustimmen. Zuvor war der Einspruch gegen das Ergebnis aus Arizona bereits in beiden Parlamentskammern gescheitert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 08:00 Uhr