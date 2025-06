Nationalgarde soll auch in Texas eingesetzt werden

Houston: Nach Protesten gegen die Migrationspolitik soll die Nationalgarde auch im US-Bundesstaat Texas zum Einsatz kommen. Nach Angaben von Gouverneur Abbott sollen die Soldaten an verschiedenen Orten eingesetzt werden, um Frieden und Ordnung zu gewährleisten. In Kalifornien waren die Proteste in Gewalt umgeschlagen, deshalb hatte US-Präsident Trump die Entsendung von 4.000 Nationalgardisten angeordnet - allerdings ohne Zustimmung des kalifornischen Gouverneurs Newsom. Dieser hat inzwischen Klage gegen den Einsatz eingereicht. Aus Sicht von Newsom verschärft der Befehl aus Washington die Spannungen weiter. Inzwischen verhängte die Bürgermeisterin von Los Angeles, Bass, eine nächtliche Ausgangssperre für das Zentrum der weitläufigen Großsstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 09:00 Uhr