Nationalgarde rettet in Kalifornien eingeschlossene Camper vor Flammen

Nachrichtenarchiv - 07.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sacramento: Die kalifornische Nationalgarde hat in einer dramatischen Rettungsaktion mehr als 200 Menschen von einem Campingplatz im Norden des US-Staates vor den Flammen gerettet. Das Feuer hatte sich im Sierra National Forest rasend schnell ausgebreitet und die Menschen auf dem Campingplatz nordöstlich von Fresno eingeschlossen. Sie wurden mit Hilfe von Militärhubschraubern in Sicherheit gebracht. Einige von ihnen erlitten schwere Verletzungen, insgesamt mussten 20 Evakuierte in Kliniken gebracht werden. In den letzten Wochen waren in Kalifornien Hunderte Brände durch Blitze ausgelöst worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 11:00 Uhr