Nationalgarde ist in Los Angeles angekommen

Los Angeles: In der US-Stadt sind die ersten Soldaten der Nationalgarde eingetroffen und auch schon im Einsatz. Sie formieren sich in der Nähe des Rathauses, in der es zuletzt Demonstrationen gegeben hatte. Auch für heute sind wieder Proteste angekündigt. Trotz Einwänden der Bürgermeisterin von Los Angeles und des Gouverneurs von Kalifornien hatte US-Präsident Trump den Einsatz der Nationalgarde befohlen. Trump wirft den Politikern vor Ort vor, die Lage nicht im Griff zu haben. Die teils gewalttätigen Demonstrationen richten sich gegen die Razzien der US-Einwanderungsbehörde, die auf der Suche nach Migranten ohne Aufenthalserlaubnis ist, um diese abschieben zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 19:00 Uhr