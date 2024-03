Nationalgarde ermittelt nach Anschlag in Moskau

Moskau: Nach dem Terroranschlag auf eine Konzerthalle mit 60 Toten und über 100 Verletzten hat die Nationalgarde die Ermittlungen übernommen. Die Suche nach den Tätern gehe in alle Richtungen, betonte die Sprecherin des russischen Außenamtes, Sacharowa mit Blick auf die Ukraine oder auch die USA als mögliche Drahtzieher. Laut Bekennerschreiben hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Der US-Geheimdienst bewertet die Behauptung der islamistischen Extremisten als glaubwürdig. US-Beamten hätten Russland in den letzten Wochen mehrfach gewarnt, dass es schon bald zu einer schweren Attacke in Russland kommen könnte. Chinas Präsident Xi übermittelte seinem russischen Kollegen Putin Beileidswünsche. Er betonte, dass Peking die Bemühungen der russischen Regierung unterstütze, die nationale Sicherheit und Stabilität aufrecht zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 10:00 Uhr