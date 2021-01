Nationalgarde beendet Sturm auf Kapitol durch Trump-Anhänger

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In der US-Haupstadt haben Hunderte Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt. Angestachelt von einer Rede des scheidenden Präsidenten drangen Randalierer in das Parlamentsgebäude ein, um gegen die Bestätigung des Wahlergebnisses zu protestieren. Sie zerschlugen Fensterscheiben, marschierten in Abgeordnetenbüros und in den Plenarsaal. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen unterbrechen, die Abgeordneten wurden in Sicherheit gebracht. Bei den Unruhen sind nach Behördenangaben vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau sei von der Washingtoner Polizei angeschossen worden und gestorben. Drei weitere Personen seien durch medizinische Notfälle gestorben. NBC berichtet zudem von mehreren Verletzten. Die Bürgermeisterin von Washington verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Angesichts der Ausschreitungen wurde auch die Nationalgarde mobilisiert. Erst Stunden später konnte der Kongress seine Beratungen wieder aufnehmen, um Trumps Wahlniederlage zu besiegeln. Der hatte vor den Ausschreitungen seine Anhänger aufgefordert, vor das Kapitol zu ziehen. Wörtlich sagte Trump, "wir werden nicht zulassen, dass sie Eure Stimmen zum Schweigen bringen. Wir werden niemals aufgeben." Twitter, Facebook und Youtube sperrten angesichts der Krawalle die Konten von Trump.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 09:00 Uhr