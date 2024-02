Nationales IT-Lagezentrum in Bonn ist eröffnet worden

Bonn: Mit einem technisch runderneuerten Lagezentrum will das Bundesinnenministerium die IT-Systeme des Bundes und die Bürger vor Manipulation und Desinformation schützen. Die Einrichtung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik wurde am heutigen "safer internet day" in Bonn eröffnet - dort soll die Cybersicherheitslage rund um die Uhr beobachtet werden. IT-Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen werden mögliche Bedrohungen analysieren und gegebenenfalls betroffene Unternehmen oder Behörden warnen. Außerdem soll die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern weiter verbessert werden. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern - kurz ZCB - hat allein im vergangenen Jahr mehr als 18.000 Verfahren eingeleitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2024 15:00 Uhr