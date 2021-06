Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der Europameisterschaft einen Sieg gefeiert. Die DFB-Auswahl setzte sich gegen Lettland mit 7 zu 1 durch. Am kommenden Dienstag steht für das Team dann das erste EM-Gruppenspiel an: Die Nationalelf trifft in München auf Weltmeister Frankreich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2021 06:00 Uhr