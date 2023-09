Natalie Geisenberger beendet Sport-Karriere

Zum Sport: Rodlerin Natalie Geisenberger beendet ihre sportliche Karriere. Das kündigte sie gestern Abend im BR-Fernsehen an. Geisenberger ist mit insgesamt sechs Rodel-Olympiasiegen und einer Bronzemedaille die erfolgreichste deutsche Sportlerin bei Olympischen Winterspielen. Außerdem: In der Fußball-Bundesliga haben Frankfurt und Freiburg am Abend 0:0 gespielt. Zuvor hatte Leverkusen gegen Heidenheim mit 4:1 gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 06:00 Uhr