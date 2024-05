Nasa verschiebt erneut bemannten Testflug mit "Starliner"-Rakete

Cape Canaveral: Der erste bemannte Testflug einer "Starliner"-Rakete ins All ist kurz vor dem Start erneut verschoben worden. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa meldete Probleme mit einem Sauerstoffventil. Die Sicherheit habe oberste Priorität, so die Nasa. Ein Termin für den nächsten Startversuch steht noch nicht fest. Ein unbemannter Flug war vor zwei Jahren geglückt; der Start mit Menschen an Bord wurde aber bereits mehrere Male verschoben. Mit dem Boeing-"Starliner" sollen Astronauten etwa zur Raumstation ISS gebracht werden - als Alternative zur "Crew Dragon"-Raumkapsel von Space X.

