NASA sucht "Marsbewohner" für einjährige Simulation

Houston: Die US-Raumfahrtbehörde NASA sucht nach Freiwilligen, die für sie ein Jahr lang leben wie auf dem Mars. Die vier Probanden sollen ab dem nächsten Frühjahr 12 Monate am Stück in einem Testgebäude in Texas verbringen, das einer möglichen Mars-Station nachempfunden ist. Dort sollen die Teilnehmer Nutzpflanzen anbauen, Maschinen instandhalten und Sport treiben. Geplant sind auch simulierte Weltraumspaziergänge. Die Simulation ist die zweite von insgesamt dreien, mit denen die Nasa eine Mission zum Roten Planeten vorbereitet. Wer mitmachen will, braucht eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die USA, einen Hochschulabschluss in einem naturwissenschaftlichen Fach oder Erfahrung als Flugzeugpilot.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 10:00 Uhr