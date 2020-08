NASA startet neue Mars Mission "Perseverance"

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Weltraumagentur NASA will heute ihre neue Mars-Mission starten. Am frühen Nachmittag wird eine Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben. An Bord wird dann ein rund 1.000 Kilogramm schwerer unbemannter Roboter sein, ein sogenannter Rover. Das rund 2,5 Milliarden Dollar teure Gefährt soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen, sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen und Proben von Steinen und Staub nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 11:00 Uhr