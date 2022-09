NASA schließt dritten Startversuch der Mondrakete in den nächsten Tagen aus

Koalition berät weiter, will aber in der Nacht nicht mehr vor die Presse treten

Berlin: Die Spitzen der Ampel-Koalition haben sich trotz stundenlanger Verhandlungen noch nicht auf ein neues Entlastungspaket geeinigt. SPD, Grüne und FDP entschieden nach Informationen aus Verhandlungskreisen, in der Nacht nicht mehr vor die Presse zu treten. Die Gespräche würden in aller Vertraulichkeit fortgesetzt bis man ein Ergebnis habe, erfuhr Reuters aus Koalitionskreisen. Das Kanzleramt setzte für heute Vormittag um 11 Uhr eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz zu den Ergebnissen an. Der Koalitionsausschuss mit Scholz, Wirtschaftsminister Habeck, Finanzminister Lindner sowie den Partei- und Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP und einigen Fachministern war schon verspätet erst am Mittag gestartet. Die Koalition will ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Entlastung der Bürger, zur Begrenzung der Energiepreise und zur Finanzierung der Maßnahmen beschließen. Als feste Elemente eines Entlastungspakets galten dabei eine umfassende Wohngeldreform, das für Anfang 2023 geplante Bürgergeld sowie steuerliche Entlastungen durch eine Korrektur der sogenannten kalten Progression, hieß es. Es dürfte aber auch um neue Hilfen für Betriebe geben, die unter den hohen Energiekosten leiden. Auch eine Nachfolge-Regel für das sogenannte Neun-Euro-Ticket wird beraten.

