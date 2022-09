NASA-Raumsonde ist planmäßig auf Asteroiden geprallt

Sabotage könnte Grund für Nordstream-Lecks sein

Berlin: Nach dem Druckabfall in den Nord-Stream-Gaspipelines unter der Ostsee suchen Behörden in Deutschland und Dänemark weiter nach der Ursache. Die dänische Marine und deutsche Spezialisten sind im Einsatz. Bislang, so heißt es, spreche einiges für Sabotage. Polens Vize-Außenminister Przydacz hält es für nicht ausgeschlossen, dass hinter den Gaslecks eine russische Provokation steckt. Moskau wiederum zeigte sich angesichts der Lecks ebenfalls besorgt. Kreml-Sprecher Peskow sagte, Sabotage könne nicht ausgeschlossen werden. In der Nacht zum Montag war zunächst in einer der beiden Röhren der nicht genutzten Pipeline Nord Stream 2 ein starker Druckabfall festgestellt worden. Gestern Abend meldete der Betreiber dann auch einen Druckabfall in beiden Röhren von Nord Stream 1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.09.2022 12:15 Uhr