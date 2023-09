Nasa-Kapsel mit Bodenproben von Asteroiden landet in Utah

Salt Lake City: In der Wüste des US-Bundesstaats Utah ist eine Kapsel mit Bodenproben von einem Asteroiden per Fallschirm unversehrt gelandet. Die Nasa-Sonde Osiris Rex hatte den Behälter in 100-Tausend Kilometern Höhe abgeworfen. Drei Jahre zuvor hatte die Sonde die rund 250 Gramm Geröll und Staub eingesammelt, als sie für kurze Zeit auf dem Asteroiden Bennu gelandet war. Das Material soll der Nasa nun helfen, Asteroiden besser zu verstehen, erklärte Nasa-Chef Nelson. Zudem könne es Aufschluss über die Entstehung des Sonnensystems geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2023 01:00 Uhr