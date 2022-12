Nasa erklärt Mars-Mission «Insight» für beendet

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj ermuntert die USA zu weiteren Waffenlieferungen

Washington: In einer Rede vor dem US-Kongress hat der ukrainische Präsident Selenskyj Hilfen für sein Land als Investition in die Sicherheit bezeichnet. Er betonte, dass sich die Ukraine den russischen Aggressoren niemals ergeben werde. Selenskyj bedankte sich für die Unterstützung der USA. Er machte aber auch deutlich, dass es für einen Sieg seines Landes weitere schwere Waffen brauche. Konkret forderte er Panzer und Flugzeuge. US-Präsident Biden hatte der Ukraine zuvor die Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems zugesagt. Moskaus Botschafter in Washington, Antonow, warf den USA deshalb einen "Stellvertreterkrieg" gegen Russland vor. Es gehe Präsident Biden darum, einen Sieg über Russland zu erzielen. Der Besuch Selenskyjs in Washington sei dafür im "Hollywood-Stil" inszeniert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2022 10:00 Uhr