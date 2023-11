Narren feiern Beginn von Fasching und Karneval

München: In mehreren Städten in Bayern ist am Vormittag der Auftakt der Faschingssession gefeiert worden. In Würzburg, Nürnberg und München versammelten sich hunderte Menschen und begrüßten die neuen Prinzenpaare. Einen großen Andrang von Feiernden gab es in den Karnevalshochburgen in Köln, Mainz und Düsseldorf. Um 11 Uhr 11 begrüßten die Narren die sogenannte "fünfte Jahreszeit". Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker erklärte, es sei in Ordnung Karneval zu feiern. Das heiße nicht, dass man nicht an diejenigen denke, die von Krieg und Gewalt betroffen sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 13:15 Uhr