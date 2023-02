Narren feiern ausgelassen Fasching in Franken

Nachrichtenarchiv - 19.02.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: In Frankens Faschingshochburgen haben Zehntausende Menschen die närrische Zeit gefeiert und die Faschingsumzüge bejubelt. Der mit etwa 3.500 Aktiven größte Zug bewegte sich in Würzburg mehrere Stunden durch die Innenstadt. Das Motto lautete "Würzburg spart Strom und Gas, aber nicht am Faschingsspaß". Laut Polizei verfolgten mindestens 75.000 Zuschauer und damit ähnlich viele wie vor der Corona-Pause das Treiben. Auch in Nürnberg, wo der Faschingsumzug laut Polizei rund 70.000 Zuschauer anlockte, herrschte trotz Nieselregens ausgelassene Stimmung auf den Straßen.

