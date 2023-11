Napoleon-Hut erzielt bei Versteigerung Rekordpreis

Fontainebleau: In der Stadt südlich von Pris ist ein Filzhut des ehemaligen französischen Kaisers Napoleon Bonaparte für fast zwei Millionen Euro versteigert worden. Laut dem Auktionshaus Osénat auf x, vormals Twitter, ist das ein Weltrekord-Preis für einen Hut des Herrschers. Es hatte auch eine Haarsträhne, ein Taschentuch, Handschuhe und ein Hemd des Kaisers im Angebot. In Frankreich gibt es immer noch Bewunderer des 1821 verstorbenen einstigen Herrschers, der politische Reformen durchführte und wichtige Institutionen gründete. Kritiker werfen ihm vor, er habe autoritär geherrscht und die Sklaverei in den französischen Kolonien wiederhergestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 18:00 Uhr