Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Bei den Tennis-US Open hat die frühere Erste der Weltrangliste Naomi Osaka den Einzug ins Finale geschafft. Die Japanerin besiegte Jennifer Brady aus den USA in drei Sätzen. Heute Abend spielt Alexander Zverev sein Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta. Der Hamburger kämpft zum ersten Mal um den Einzug in ein Grand-Slam-Finale.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 06:00 Uhr