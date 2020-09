Naomi Osaka gewinnt zum zweiten Mal US Open

Nachrichtenarchiv - 13.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Naomi Osaka hat zum zweiten Mal die US Open gewonnen. Die 23jährige Tennisspielerin aus Japan entschied in New York das Endspiel gegen die acht Jahre ältere Victoria Asarenka aus Belarus mit 1:6, 6:3, 6:3 für sich. Für Osaka ist es der dritte Titel bei einem Grandslam-Turnier nach den US Open 2018 und den Australian Open 2019. - Das Endspiel der Herren bestreiten der Hamburger Alexander Zverev und Dominic Thiem aus Österreich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.09.2020 01:00 Uhr