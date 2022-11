Nancy Pelosi gibt Fraktionsvorsitz im US-Kongress ab

Nachrichtenarchiv - 17.11.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi wird die demokratische Partei in der Parlamentskammer künftig nicht mehr anführen. Die 82-Jährige teilte zu Beginn der Parlamentssitzung mit, es sei an der Zeit, dass eine neue Generation die Leitung der Fraktion übernimmt. Pelosi hatte 2007 zum ersten Mal das Amt der Präsidentin des Repräsentantenhauses übernommen und war damit die erste Frau in diesem Amt. Auch außerhalb der USA hatte sie für Aufmerksamkeit gesorgt. Anfang August hatte sie Taiwan besucht und damit China verärgert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2022 19:00 Uhr