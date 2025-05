Namen möglicher SPD-Minister sind durchgesickert

Berlin: Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD wollen am Mittag ihren Koalitionsvertrag offiziell unterzeichnen. Kurz zuvor geben die Sozialdemokraten die Namen ihrer insgesamt sieben Ministerinnen und Minister bekannt. Einige Namen möglicher Amtsträger sind bereits durchgesickert: So soll die frühere Bundestagspräsidentin Bas nach übereinstimmenden Medienberichten Arbeitsministerin werden; das Umweltressort geht demnach an den früheren Ostbeauftragten Schneider. Bauministerin wird den Informationen zufolge Fraktionsvize Hubertz und Justizministerin die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig. Das Entwicklungsministerium soll laut dem Nachrichtenportal "Politico" die SPD-Politikerin Alabali-Radovan leiten. Genannt wird für den Posten aber auch SPD-Co-Chefin Esken. Gesetzt ist Parteichef Klingbeil als Vizekanzler und Finanzminister. Außerdem soll Verteidigungsminister Pistorius sein Amt behalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 06:00 Uhr