Namen der SPD-Ministerriege sind offenbar bereits durchgesickert

Berlin: Heute stellt als letzte Partei auch die SPD ihre Ministerriege vor - erst Präsidium und Vorstand, danach der Öffentlichkeit. Das Portal "Table.Briefings" und das Nachrichtenmagazin "Politico" wollen die Personalien schon vorab aus Parteikreisen erfahren haben: Die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Bas soll demnach neue Arbeitsministerin werden. Das Umweltressort geht an den scheidenden Ostbeauftragten Carsten Schneider. Fraktionsvize Verena Hubertz würde demnach Bauministerin, und die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig neue Bundesjustizministerin. Fest steht schon, dass SPD-Chef Klingbeil nicht nur Finanzminister sondern auch Vizekanzler wird. Und so gut wie sicher bleibt Boris Pistorius Verteidigungsminister. Unklar ist, wer künftig das Entwicklungsressort leiten wird. Der Fraktionsvorsitz soll laut Politico an Generalsekretär Matthias Miersch gehen. Nach der Vorstellung der künftigen SPD-Minister wollen CDU, CSU und SPD am Mittag den Koalitionsvertrag unterzeichnen.

