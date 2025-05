Namen der SPD-Ministerriege ist laut Medien bereits durchgesickert

Berlin: Heute stellt als letzte Partei auch die SPD ihre Ministerriege vor - erst Präsidium und Vorstand, danach der Öffentlichkeit. Das Portal "Table.Briefings" und das Nachrichtenmagazin "Politico" wollen die meisten Personalien schon vorab aus Parteikreisen erfahren haben: Die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Bas soll demnach neue Arbeitsministerin werden. Das Umweltressort geht an den scheidenden Ostbeauftragten Carsten Schneider. Fraktionsvize Verena Hubertz würde demnach Bauministerin, und die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig neue Bundesjustizministerin. So gut wie sicher bleibt Boris Pistorius Verteidigungsminister. Für das Entwicklungsministerium ist offenbar die SPD-Abgeordnete Reem Alabali-Radovan gesetzt. Der Fraktionsvorsitz soll laut Politico an Generalsekretär Matthias Miersch gehen. Nach der Vorstellung der künftigen SPD-Minister wollen CDU, CSU und SPD am Mittag den Koalitionsvertrag unterzeichnen.

