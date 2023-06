Nahrungsmangel sorgt für Massensterben von Seevögeln in Mexiko

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier würdigt Volksaufstand von 1953 als herausragendes Ereignis

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat am Morgen in einer Gedenkstunde im Bundestag an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR erinnert. Er sei ein herausragendes Ereignis der deutschen Freiheitsgeschichte, sagte Steinmeier. Der Volksaufstand sei er ein Vorläufer der Friedlichen Revolution 1989. Vor genau 70 Jahren hatten Hunderttausende in der DDR eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen gefordert. Sowjetarmee und DDR-Polizei schlugen den Aufstand nieder. Dabei wurden rund 50 Menschen getötet und mehr als 1.500 verhaftet. Bundestagspräsidentin Bas sprach von einem Schlüsselereignis der deutschen Geschichte. Sie denke heute auch an die Menschen, die in der Ukraine oder im Iran für ihre Freiheit und Selbstbestimmtheit kämpfen.

