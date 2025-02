Nahost-Waffenruhe: Netanjahu stellt der Hamas Ultimatum

Jerusalem: Die Waffenruhe im Gaza-Streifen könnte enden: Israel droht der radikal-islamischen Hamas mit einer Fortsetzung des Kriegs, sollte am Samstag nicht die vereinbarte Übergabe weiterer Geiseln erfolgen. In diesem Fall würden die israelischen Streitkräfte die intensiven Kämpfe wieder aufnehmen. Die Truppen rund um den Gaza-Streifen wurden schon verstärkt. Die Hamas hatte angekündigt, vorerst keine weiteren Geiseln freizulassen. Die Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand sind unterbrochen. Bundesaußenministerin Baerbock hofft auf eine Vermittlung durch arabische Länder, vor allem Saudi-Arabien. Gleichzeitig erneuerte sie ihre Kritik an der Ankündigung von US-Präsident Trump, den Gaza-Streifen zu übernehmen.

